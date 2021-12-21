В Каргополе "Рецидив" с пристрастием проверил условно осужденных

Сотрудники Коношского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Архангельской области (дислокация – г. Каргополь) приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Рецидив».
Данная работа проводилась совместно с представителями полиции. Сотрудники взаимодействующих ведомств проверили по месту жительства лиц, состоящих на учете УИИ. С ними были проведены дополнительные профилактические беседы о недопустимости нарушения закона и обязательном соблюдении обязанностей, установленных судом. Всего они обошли 11 адресов.
Подобные мероприятия прошли во всех филиалах уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН, которые расположены в каждом районе области. Сотрудники УИИ вместе с взаимодействующими ведомствами посетили почти 900 человек. Главной целью проведенного рейда стала проверка лиц, скрывающихся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, а также предупреждение повторных преступлений и правонарушений, совершаемых лицами, подпадающими по административный надзор и осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.