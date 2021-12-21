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На пепелище в Рикасихе найдено тело мужчины

02 апреля 2022 года  днем в дачном  доме, расположенном в  поселке Рикасиха, произошло возгорание. Сотрудниками пожарной части на месте пожара обнаружено тело 58-летнего мужчины. Причина смерти - устанавливается. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате перекала печи.

05 апрель 09:14 | : Происшествия

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