На пепелище в Рикасихе найдено тело мужчины

02 апреля 2022 года днем в дачном доме, расположенном в поселке Рикасиха, произошло возгорание. Сотрудниками пожарной части на месте пожара обнаружено тело 58-летнего мужчины. Причина смерти - устанавливается. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшего и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Рассматривается версия, что пожар произошел в результате перекала печи.