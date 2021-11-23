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Архангельскому дорожному убийце Худякову отказали в УДО

В минувшую пятницу, 1 апреля 2022 года, Приморский районный суд Архангельской области рассмотрел ходатайство осужденного Константина Худякова об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания.

Постановление суда в законную силу не вступило.

В конце декабря 2021 года Приморский районный суд уже отказывал осужденному в аналогичном ходатайстве.

Напомним, инцидент произошел 23 февраля 2020 года. В вечернее время суток Худяков на своем внедорожнике в центре города на пешеходном переходе сбил известную в Архангельске собачницу. Женщина и одна из ее четвероногих подопечных погибли.

Далее убийца за рулем, не снижая скорости, скрылся во дворах, где и бросил засвеченное авто, а в полицию явился, когда алкоголь вышел из его организма. Суд присудил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев плюс компенсация морального вреда семье погибшей.

Также Худяков известен в прошлом как «штатный» провокатор спецслужб. Подробности читайте здесь.


04 апрель 15:06 | : Происшествия

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