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В Вельском районе пьяный водитель "Жигулей" въехал в BMW и сильно покалечился

31 марта около 01.30 в ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Вельск-Шангалы в районе деревни Прилук.  

По предварительным данным, молодой человек 2002 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной BMW.

В результате аварии в больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель отечественного автомобиля, 23-летней пассажирке оказана разовая медицинская помощь.  Установлено, что молодой человек управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль правонарушителя помещен на специализированную стоянку. Проверка по факту дорожно-транспортного происшествия продолжается.

 

01 апрель 15:07 | : Происшествия

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