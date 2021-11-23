В Вельском районе пьяный водитель "Жигулей" въехал в BMW и сильно покалечился

31 марта около 01.30 в ОМВД России по Вельскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Вельск-Шангалы в районе деревни Прилук.
По предварительным данным, молодой человек 2002 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомашиной BMW.
В результате аварии в больницу с травмами различной степени тяжести был госпитализирован водитель отечественного автомобиля, 23-летней пассажирке оказана разовая медицинская помощь. Установлено, что молодой человек управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Автомобиль правонарушителя помещен на специализированную стоянку. Проверка по факту дорожно-транспортного происшествия продолжается.