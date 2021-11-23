Архангельские полицейские обнаружили злоумышленницу, скрывавшуюся в заполярной тундре

Сотрудниками УМВД России по городу Архангельску установлено местонахождение ранее неоднократно судимой за имущественные правонарушения и преступления против личности женщины 1977 года рождения. С июня прошлого года она находилась в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 314 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от отбывания ограничения свободы». Согласно полученной оперативниками информации, злоумышленница скрывалась в одном из труднодоступных населенных пунктов Заполярного района Ненецкого автономного округа.
Во взаимодействии с сотрудниками Службы в городе Архангельске Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району подозреваемая была задержана и на вертолете доставлена в областной центр.
В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.