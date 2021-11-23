Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские полицейские обнаружили злоумышленницу, скрывавшуюся в заполярной тундре

Сотрудниками УМВД России по городу Архангельску установлено местонахождение ранее неоднократно судимой за имущественные правонарушения и преступления против личности женщины 1977 года рождения. С июня прошлого года она находилась в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 314 Уголовного кодекса Российской Федерации «Уклонение от отбывания ограничения свободы». Согласно полученной оперативниками информации, злоумышленница скрывалась в одном из труднодоступных населенных пунктов Заполярного района Ненецкого автономного округа.


Во взаимодействии с сотрудниками Службы в городе Архангельске Пограничного управления ФСБ по западному арктическому району подозреваемая была задержана и на вертолете доставлена в областной центр.


В настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 


01 апрель 12:41 | : Происшествия

Главные новости


Обыкновенный вождизм. Что стоит за чистками в архангельской КПРФ
Матросская тишина

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (15)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20