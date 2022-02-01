Котласский "джигит" обвиняется в похищении бывшей возлюбленной

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого за преступления против личности и собственности 34-летнего жителя Котласского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
По версии следствия, 18 января 2022 года на улице в поселке Вычегодский подозреваемый ударил бывшую сожительницу рукой по лицу, подавил сопротивление и принудительно привел ее по месту своего жительства, удерживая в квартире. После того, как подозреваемый ушел на работу, заперев входную дверь, потерпевшая позвонила родственникам, а те обратились в правоохранительные органы. Противоправные действия подозреваемого пресекли сотрудники ОМВД России «Котласский», которые освободили женщину.
Подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что после ссоры сожительница ушла жить к маме, поэтому он таким образом решил вернуть ее к себе в квартиру.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.