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Полицейские Коряжмы месяц раскрывали кражу велосипеда

В конце февраля 2022 года в дежурную часть отдела полиции по городу Коряжма с заявлением обратилась 21-летняя девушка. Она пояснила, что из подъезда дома, расположенного по улице Набережной, был похищен принадлежащий ей велосипед. Сумма ущерба составила порядка 13 тысяч рублей. Транспортное средство не было пристегнуто специальным противоугонным устройством.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый за аналогичное преступление 51-летний местный житель.

Велосипед изъят сотрудниками полиции и вскоре будет передан владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

 

31 март 09:24 | : Происшествия

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