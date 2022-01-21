Ужас в Плесецком районе: женщина с расстройством психики заживо сожгла мать

Сегодня Архангельским областным судом 31-летняя жительница пос.Савинский Плесецкого района признана причастной к совершению убийства своей матери с особой жестокостью и общеопасным способом, то есть к преступлению, предусмотренному пунктами «д», «е» части 2 статьи 105 УК РФ.
Как установлено судом, женщина вечером 27.02.2021 в комнате коммунальной квартиры дома 15 по ул. Цементников в пос. Савинский Плесецкого района в ходе конфликта облила голову и шею своей матери легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла, причинив потерпевшей особые физические страдания и термические ожоги, повлекшие ее смерть. В результате поджога огонь распространился за пределы квартиры, создав реальную угрозу для жизни и здоровья других жильцов вышеуказанного дома.
В связи с наличием у совершившей это общественно-опасное деяние женщины психического расстройства, исключающего ее вменяемость, она освобождена от уголовной ответственности за содеянное и направлена на принудительное лечение в психиатрический стационар общего типа.