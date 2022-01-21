В Вельске кутила устроил пьяную поножовщину

Вчера днем в квартире, расположенной в доме по улице Нечаевского в городе Вельске, обнаружено тело 62-летнего хозяина жилища с ножевым ранением сердца. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 35-летний житель города Вельска.
В ходе допроса подозреваемый свою вину признал и пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки. Из-за возникшего конфликта он нанес тому удар ножом в грудь.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.