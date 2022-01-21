Гараж в Котласском районе оказался взрывоопасен

Большими убытками мог закончиться пожар в пос. Шипицыно Котласского района, случившийся накануне днем. Об труде пожарных по предотвращению беды рассказала Служба спасения 112.
- Около 13 часов на ул. Северной начался пожар в кирпичном 4-секционном гаражном боксе размером 30х20 м. Ввиду большой площади горения и наличия внутри взрывоопасных веществ к месту происшествия были направлены пожарные не только из Шипицыно, но также из Котласа и Приводино.
Пожарным удалось эвакуировать из горящего помещения автомобиль «КАМАЗ», 5 50-литровых газовых баллонов – 2 с кислородом и 3 с пропаном, и другое имущество.
В результате пожара повреждена кровля по всей площади. Пострадавших нет. Предполагаемая причина возгорания – аварийный режим работы электросети.