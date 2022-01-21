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16-летний хулиган из Архангельска с ножом напал на своего сверстника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя города Архангельска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, 8 марта 2022 года вечером у дома по улице 1-й Рабочий квартал в городе Архангельске несовершеннолетний подозреваемый, угрожая применением насилия, опасного для жизни и здоровья, напал на 16-летнего подростка и выхватил у него из рук мобильный телефон стоимостью около 14 тысяч рублей. С похищенным имуществом подозреваемый с места преступления скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, в том числе причины и условия, способствовавшие его совершению. Ранее несовершеннолетний подследственный попадал в поле зрения правоохранительных органов в связи с кражей чужого имущества.

Подозреваемый признал свою вину частично и  пояснил следователю, что у него не было телефона, поэтому он заявил подростку, что у него в кармане нож, и потребовал отдать ему средство связи. Сотрудникам следственно- оперативной группы выдал похищенное имущество.

29 март 09:15 | : Происшествия

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