Житель Красноборского районе устраивал пир из ворованных продуктов в чужих банях

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище).
В судебном заседании установлено, что в ноябре 2021 г. ранее неоднократно судимый обвиняемый, освободившийся в сентябре 2021 г. из мест лишения свободы, совершал незаконные проникновения в пустующие на зимний период жилые дома, находящиеся в д. Верхнее Шилово, а также незаконно проник в хозяйственную постройку с целью хищения продуктов питания и спиртных напитков.
Похищенное обвиняемый употреблял в банях местных жителей, в которые незаконно проникал и в них проживал в связи с отсутствием собственного жилья.
Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.