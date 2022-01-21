Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Красноборского районе устраивал пир из ворованных продуктов в чужих банях

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 42-летнего местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище).

В судебном заседании установлено, что в ноябре 2021 г. ранее неоднократно судимый обвиняемый, освободившийся в сентябре 2021 г. из мест лишения свободы, совершал незаконные проникновения в пустующие на зимний период жилые дома, находящиеся в д. Верхнее Шилово, а также незаконно проник в хозяйственную постройку с целью хищения продуктов питания и спиртных напитков.

Похищенное обвиняемый употреблял в банях местных жителей, в которые незаконно проникал и в них проживал в связи с отсутствием собственного жилья.     

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

28 март 11:01 | : Происшествия

Главные новости


Матросская тишина
Сахарный ажиотаж: картельный заговор или просчет государственных регуляторов?

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (307)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20