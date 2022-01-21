Архангельские следователи накрыли парочку, фасовавшую наркоту

Двоих подозреваемых – 29-летнего мужчину и его 24-летнюю знакомую сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г. Архангельску задержали в январе этого года в округе Майская горка. У девушки в личных вещах обнаружили наркотические средства растительного происхождения. По версии следствия, злоумышленники планировали сбыть запрещенные вещества на территории областного центра.
В ходе проведения обыска по месту проживания мужчины полицейские изъяли части грибов, содержащих наркотические средства, упаковочные материалы предположительно для фасовки наркотиков и около полумиллиона рублей.
Примечательно, что оба фигуранта уголовного дела сами употребляли наркотические средства.
В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий были установлены восемь мест оборудованных тайников с «закладками», из них также были изъяты свертки с запрещенными веществами.
Были назначены необходимые экспертизы. Общий вес изъятых наркотиков растительного происхождения является крупным размером.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Санкцией статьи предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.