В Архангельске лед с крыши чуть не убил старушку. Заведено уголовное дело

Вчера вечером с крыши дома 35 по пр. Никольский в городе Архангельске на голову 81-летней женщины упала наледь. Пенсионерка с сотрясением головного мозга доставлена в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, в ходе которых предстоит установить обстоятельства происшествия.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу во избежание происшествий, связанных со сходом снега и наледи с крыш, обращается к руководству организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома и другие здания и сооружения на территории региона, с требованием принять все возможные меры по организации надлежащей эксплуатации зданий и прилегающей территории.
В целях профилактики травматизма на улице Следственное управление призывает граждан быть бдительными и осторожными, смотреть не только под ноги, но и вверх, кроме того следует выбирать пути передвижения так, чтобы не ходить близко к стенам домов. Также необходимо обращать внимание на сигнальные ленты ограждений.
Следственное управление разъясняет, что за ненадлежащее исполнение работниками организаций, обслуживающих жилые многоквартирные дома, здания и сооружения, своих профессиональных обязанностей Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), либо по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан), а в отношении должностных лиц- по ст.293 УК РФ (халатность). За совершение указанных преступлений Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.