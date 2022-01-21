Они же дети! В Пинеге подростки из баловства подожгли здание школы

Об опасной «шалости» рассказала Служба спасения – 112:
- В селе Пинега сохранилось немало дореволюционной архитектуры разной степени сохранности, большинство которой построено купцами Володиными в начале 20 века. Одно из таких купеческих зданий – двухэтажное кирпичное училище на ул. Первомайской, 67, построенное в 1910 году.
Долгие годы в этом здании размещалась школа, затем образец русского модерна хотели реставрировать и передать музею, но идеи восстановления достопримечательности так и остались нереализованными - последние несколько лет здание пустует и находится в плачевном состоянии.
Как это обычно бывает, неэксплуатируемую двухэтажку облюбовали подростки. Входные двери в училище были заперты, но молодежь легко обошла эту преграду, пробравшись на второй этаж через окно по эвакуационной лестнице. По-видимому, неосторожность при курении или шалость с огнем кого-то из подростков привела к тому, что воспламенился опилок, которым был утеплен расширительный бак для системы отопления.
Звонить в пожарную охрану ребята не стали, справившись с возгоранием с помощью нескольких бутылок воды с ближайшей колонки. Но уже спустя несколько часов прохожие позвонили в ПЧ-45 и сообщили о пожаре в известной «заброшке». К приезду пожарных горела деревянная обрешетка и опилок расширительного бака, загорались перекрытия. Людей внутри уже не было. Возгорание удалось быстро ликвидировать, не допустив распространения огня по деревянным конструкциям. Пострадавших нет.
В результате пожара в здании размером 30х30 м повреждено чердачное перекрытие на 10 кв.м. Обстоятельства происшествия устанавливаются.