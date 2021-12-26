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Выходец из Белоруссии, убивший хозяина кафе в Плесецке, получил 7 лет строгого

 Собранные следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 39-летнему уроженцу Республики Беларусь. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство) и ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

Следствием и судом установлено, что 1 января 2021 года утром в подсобном помещении кафе в поселке Плесецк обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, закончившегося обоюдной дракой, нанес не менее трех ударов ножом в область груди и живота 51-летнему директору кафе. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

Он же ранее совершил хищение тележки для перевозки товаров стоимостью 3860 рублей из торгового зала магазина. Под предлогом доставки до автомобиля большого количества закупленного товара он вместе с тележкой покинул магазин и загрузил ее вместе с товаром в багажник транспортного средства под управлением лица, не осведомленного о его преступных намерениях, распорядившись ей по своему усмотрению.

В ходе допроса подследственный признал свою вину. По поводу мотива убийства он пояснил следователю, что директору  кафе на него пожаловалась его сожительница, к которой он якобы применял физическую силу. В процессе выяснения отношений  он ударил  его ножом. В содеянном и краже раскаивается.

  Приговором Плесецкого районного суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

22 март 14:47 | : Происшествия

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