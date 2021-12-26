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В Архангельске рецидив мошенничества с продажей животных через интернет

21 марта в отдел полиции № 2 (по обслуживанию Исакогорского и Цигломенского округов) УМВД России по городу Архангельску поступило заявление от 50-летней местной жительницы. Со слов заявительницы, в популярной социальной сети она увидела объявление о продаже щенков породы шпиц. Решив порадовать себя и дочку покупкой питомца, она отправила сообщение женщине, которая представилась заводчицей щенков. Договорившись о стоимости, продавец предложила доставить животное транспортной компанией и направила интернет-ссылку на страницу, где требовалось ввести данные банковской карты и адрес доставки. После заполнения предложенной формы с банковского счета заявительницы было списано 16 тысяч рублей. Продавец заверила, что щенка доставят в Архангельск через несколько дней. Когда условленный срок истек, женщина попыталась вновь связаться с заводчицей, но ее страница оказалась недоступна.

Похожий случай был зарегистрирован днем ранее. В отдел полиции № 5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов) УМВД России по городу Архангельску с заявлением обратилась местная жительница. Он сообщила, что на сайте по реализации вещей «из рук в руки» ее 16-летняя дочь увидела объявление о продаже щенков породы мальтипу и решила приобрести питомца. Мама одобрила выбор дочери и перевела на ее карту необходимую сумму – более 30 тысяч рублей. Девочка продолжила общение с продавцом в мессенджере. Договорившись о стоимости и способе доставки питомца, собеседник отправил ссылку для оплаты. После перечисления денег на указанный счет «продавец» перестал выходить на связь.

По данным фактам возбуждены уголовные дела признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В обоих случаях заявители знали о подобного рода мошенничествах из средств массовой информации, но это не уберегло их от обмана.  

22 март 12:50 | : Происшествия

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