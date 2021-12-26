Пожилой житель Каргополя неудачно пытался зарезать своего ровесника

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего ранее судимого за преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 18 марта 2022 года вечером в дома по пр. Октябрьский в городе Каргополе подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни после произошедшего конфликта, ударил кухонным ножом 59-летнего знакомого. Благодаря тому, что потерпевший своевременно был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали медицинскую помощь, он остался жив.
В настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.