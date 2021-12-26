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У жителя Няндомы нашли пистолет Макарова и боевую гранату

23 декабря 2021 года в ходе производства обыска в жилище в квартире у 30-летнего жителя города Няндома обнаружены и изъяты пригодные для применения по назначению пистолет Макарова и боевая граната РГО. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 222.1  УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности Регионального управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области

Подозреваемый в ходе допроса пояснил следователю, что пистолет Макарова и боевую гранату РГО в своей квартире он хранил на протяжении непродолжительного времени по просьбе своего товарища, который скончался незадолго до возбуждения уголовного дела.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

22 март 09:09 | : Происшествия

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