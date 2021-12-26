В Архангельске женщина погибла в пожаре от собственной сигареты

19.03.2022 ночью в квартире дома, расположенного по пр. Троицкий в г. Архангельске, произошло возгорание. Сотрудниками пожарной части на месте пожара обнаружено тело 63-летней женщины. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшей и по результатам проверки принять процессуальное решение.
Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении погибшей.