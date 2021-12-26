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В Архангельске женщина погибла в пожаре от собственной сигареты

19.03.2022  ночью в квартире  дома, расположенного по пр. Троицкий в  г. Архангельске, произошло возгорание. Сотрудниками пожарной части на месте пожара обнаружено тело 63-летней женщины. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибшей и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Рассматривается версия, что пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем при курении погибшей.

 

21 март 14:15 | : Происшествия

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