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Операция УФСИН нашла в Архангельской области 12 "бегунков" от закона

В течение двух дней в Архангельской области проходило межгосударственное оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". В нем принимали участие сотрудники УФСИН России по Архангельской области.

Данное профилактическое мероприятие проводится во взаимодействии с сотрудниками областных УМВД и УФССП. Всего в проведении операции "Розыск" было задействовано 215 сотрудников регионального Управления ФСИН. Ими был проверен 201 адрес предполагаемого местонахождения разыскиваемых лиц.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение и задержано 12  разыскиваемых лиц. Из них двое осужденных, уклоняющихся от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания в колонию-поселение, один осужденный, не прибывший к месту отбывания наказания  в КП в установленный в предписании срок. Еще шесть осужденных уклонялись от контроля сотрудников  уголовно-исполнительных инспекций, а один  - от исполнения принудительных работ. Также  в рамках "Розыска" было задержано два преступника, находящихся в розыске за подразделениями УМВД России  по Архангельской области.

21 март 13:01 | : Происшествия

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