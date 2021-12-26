Операция УФСИН нашла в Архангельской области 12 "бегунков" от закона

В течение двух дней в Архангельской области проходило межгосударственное оперативно-профилактическое мероприятие "Розыск". В нем принимали участие сотрудники УФСИН России по Архангельской области.
Данное профилактическое мероприятие проводится во взаимодействии с сотрудниками областных УМВД и УФССП. Всего в проведении операции "Розыск" было задействовано 215 сотрудников регионального Управления ФСИН. Ими был проверен 201 адрес предполагаемого местонахождения разыскиваемых лиц.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение и задержано 12 разыскиваемых лиц. Из них двое осужденных, уклоняющихся от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания в колонию-поселение, один осужденный, не прибывший к месту отбывания наказания в КП в установленный в предписании срок. Еще шесть осужденных уклонялись от контроля сотрудников уголовно-исполнительных инспекций, а один - от исполнения принудительных работ. Также в рамках "Розыска" было задержано два преступника, находящихся в розыске за подразделениями УМВД России по Архангельской области.