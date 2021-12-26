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В Архангельской области фиктивные фермеры похитили правительственный грант

Прокуратура Каргопольского района Архангельской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти жителей Каргопольского района и г. Новодвинска, обвиняемых в совершении преступлений, связанных с хищением гранта министерства агропромышленного комплекса и торговли региона (ч. 4 ст. 159, ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Установлено, что в 2015 году 35-летний житель г. Каргополя с целью получения денежных средств, предназначенных для развития сельского хозяйства, заручившись поддержкой своего приятеля – индивидуального предпринимателя, заключил с ним договоры на приобретение сельскохозяйственной техники по искусственно завышенным ценам, которые предоставил в министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, похитив таким образом бюджетные средства в размере 1 345 000 рублей.

Этот же обвиняемый, вступив в преступный сговор с тремя жителями г.Каргополя и жительницей г. Новодвинска в 2018 году совершили хищение бюджетных денежных средств гранта, выделенных министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

После регистрации одного из обвиняемых в качестве главы фермерского хозяйства и получения денежных средств в рамках реализации государственной программы, злоумышленники путем оформления с участниками преступной группы договоров по завышенной стоимости, создали вид выполнения условий соглашения о предоставлении гранта на покупку племенных коров, необходимого оборудования для оснащения фермы, а также на строительство фермы крупного рогатого скота, похитив таким образом бюджетные средства в размере 12 900 000 рублей.

Похищенными денежными средствами и имуществом, полученными в результате совершения преступления участники преступной группы распорядились по своему усмотрению.

21 март 08:52 | : Происшествия

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