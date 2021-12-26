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В Устьянском районе пьяный водила снес дорожное ограждение

В ОМВД России по Устьянскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в поселке Октябрьский.

По предварительной информации, 19 марта около 08.40 у дома 14 по улице Магистральная водитель 1982 года рождения, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Kia», допустил наезд на металлическое дорожное ограждение. В момент аварии пассажиров в салоне не было. С полученными в результате ДТП с травмами мужчина госпитализирован.

В отношении водителя иномарки сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и по статье 12.33 КоАП (Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений).

 

20 март 11:06 | : Происшествия

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