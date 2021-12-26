Хулиган из Плесецкой исправительной колонии угрожал охраннику алюминиевой ложкой

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 61-летнему осужденному за покушение на убийство и другие преступления, в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).
Напомним, что 10 июня 2021 года в ФКУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области в поселке Река Емца Плесецкого района осужденный, не желая работать на производстве, находясь в кабинете начальника отряда отдела по воспитательной работе, в присутствии другого осужденного высказал в адрес представителя власти оскорбления и угрозы применения насилия, продемонстрировав заточенную часть рукояти алюминиевой ложки.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН России по Архангельской области.
Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначено наказание с учетом неотбытой части по предыдущему приговору в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.