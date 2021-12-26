Архангельская пенсионерка решила сыграть на бирже и что из этого вышло

В отдел полиции № 2 (по обслуживанию Исакогорского и Цигломенского округов) УМВД России по городу Архангельску поступило заявление от 61-летней местной жительницы. Как пояснила потерпевшая, в январе текущего года в интернете она нашла объявление, в котором предлагалась работа на дому, и оставила заявку. Вскоре ей позвонил незнакомец, который представился брокером и сообщил, что деятельность заключается в инвестировании в ценные бумаги. Для того, чтобы начать зарабатывать, собеседник предложил вложить деньги в акции крупных компаний. Женщина доверилась незнакомцу. Она оформила кредит в размере 340 тысяч рублей, а полученные средства перевела на несколько счетов, номера которых ей сообщили по телефону.
В течение нескольких дней на интернет-странице появились данные, свидетельствующие об увеличении прибыли от сделки. Когда женщина решила «вывести» деньги, лжеброкер пояснил, что на завершение всех операции с акциями потребуется несколько дней. Однако обещанные денежные средства так и не поступили, а «брокер» перестал выходить на связь. Заподозрив обман, женщина обратилась в органы внутренних дел.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Примечательно, что потерпевшая знала о подобных видах мошенничества из средств массовой информации, но это не уберегло ее от обмана.
Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о необходимости быть бдительными. Критически относитесь к информации о быстром заработке в сети Интернет. Для совершения операций с ценными бумагами пользуйтесь услугами официально зарегистрированных организаций. Будьте бдительны. Не позволяйте мошенникам обманывать вас.