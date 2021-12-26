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В Приморском районе при пожаре погибла 11-летняя девочка

Сегодня ночью в деревянном частном доме в поселке Ширшинский Приморского района произошло возгорание. После тушения пожара глава семьи с ожогами доставлен в лечебное учреждение, его 11-летняя дочь погибла. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. Матери и двум другим детям удалось спастись. По данному факту Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно-медицинские, химическая  и пожарно-техническая экспертизы.

По предварительной информации, причиной возгорания могла послужить неисправность котла отопления.

Дело находится в производстве Приморского межрайонного следственного отдела  Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

 

18 март 09:06 | : Происшествия

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