В Приморском районе при пожаре погибла 11-летняя девочка

Сегодня ночью в деревянном частном доме в поселке Ширшинский Приморского района произошло возгорание. После тушения пожара глава семьи с ожогами доставлен в лечебное учреждение, его 11-летняя дочь погибла. Предварительная причина смерти - отравление продуктами горения. Матери и двум другим детям удалось спастись. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. Допрашиваются свидетели по делу. Назначены судебно-медицинские, химическая и пожарно-техническая экспертизы.
По предварительной информации, причиной возгорания могла послужить неисправность котла отопления.
Дело находится в производстве Приморского межрайонного следственного отдела Следственного управления СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.