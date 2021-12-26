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В Плесецком районе пролетарий насадил пролетария на нож

16 марта 2022 года вечером в лечебном учреждении Плесецкого района от полученных ножевых ранений скончался 33-летний мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 34-летний рабочий.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вечером 16 марта 2022 года вместе с потерпевшим на территории одной из производственных баз Плесецкого района  употребляли спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес не менее одного удара ножом в спину потерпевшему, а когда последний попытался скрыться, погнался за ним, угрожая ножом. Доставленный коллегами в больницу мужчина от полученных травм скончался. Нападавший задержан, в содеянном раскаивается.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

17 март 14:51 | : Происшествия

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