В Плесецком районе пролетарий насадил пролетария на нож

16 марта 2022 года вечером в лечебном учреждении Плесецкого района от полученных ножевых ранений скончался 33-летний мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 34-летний рабочий.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вечером 16 марта 2022 года вместе с потерпевшим на территории одной из производственных баз Плесецкого района употребляли спиртные напитки. Между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес не менее одного удара ножом в спину потерпевшему, а когда последний попытался скрыться, погнался за ним, угрожая ножом. Доставленный коллегами в больницу мужчина от полученных травм скончался. Нападавший задержан, в содеянном раскаивается.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.