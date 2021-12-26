Жестокий архангельский убийца Гусейнов отправляется отбывать наказание

Вступил в законную силу приговор Архангельского областного суда от 19.11.2021, которым 36-летний житель г. Архангельска Илькин Гусейнов признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Суд установил, что злоумышленник в ночное время 02.10.2020 в состоянии алкогольного опьянения в Маймаксанском округе г. Архангельска в помещении бани, принадлежащей 39-летнему местному жителю, из личной неприязни к нему, на протяжении нескольких часов избивал находящегося в сознании потерпевшего бейсбольной битой, руками и ногами. Нанес не менее 57 ударов по голове, туловищу и конечностям, при этом демонстративно для потерпевшего осуществлял видеосъемку избиения на мобильный телефон, в процессе избиения оскорблял и унижал мужчину, сообщал ему о тяжёлом характере причиненных телесных повреждений, а также о том, что от них неминуемо наступит смерть. После причинения указанных телесных повреждений смерть потерпевшего наступила через непродолжительное время.
Апелляционные жалобы осужденного и защитника о невиновности в совершенном преступлении и неверной квалификации преступления Cудебная коллегия по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции оставила без удовлетворения.
Сторону обвинения в суде первой инстанции представляла группа государственных обвинителей под руководством прокурора области.