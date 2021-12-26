Рыбак, избивший сотрудника нацпарка "Онежское Поморье", получил 4 года колонии

В марте 2021 года государственные инспекторы в области охраны окружающей среды подошли к компании рыболовов-любителей для проверки разрешений на право пребывания в Парке. Один из мужчин находился на заповедной территории нелегально, и, желая уклониться от привлечения к административной ответственности, начал вести себя агрессивно.
Сотрудники Парка в общении с правонарушителем вели себя вежливо, пытались его успокоить и урегулировать конфликтную ситуацию. Однако, находясь в нетрезвом состоянии, мужчина продолжал бранить государственных инспекторов, а после ударил одного из них кулаком по лицу. Затем нарушитель скрылся с места происшествия на автомобиле со своими друзьями. Лицо сфотографировать не удалось, так как преступник после нападения сразу же закрыл лицо балаклавой. Тем не менее, личность нападавшего рыбака была установлена сотрудниками следственного комитета с помощью доказательств, собранных инспекторами Парка.
Этот гражданин ранее уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Действия рыбака, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, были квалифицированы по уголовному законодательству как «применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Такое деяние наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело и проведены досудебные следственные мероприятия. Спустя почти год расследования и судебных разбирательств была доказана вина и вынесен обвинительный приговор в отношении рыбака, решающего проблемы кулаками. Ему назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
«Своими незаконными, безответственными действиями гражданин, который должен был получить только административный штраф, довёл ситуацию до общественно опасной и оказался в исправительной колонии особого режима. Мы хотим напомнить всем, что агрессивные действия и рукоприкладство в отношении государственных инспекторов национального парка караются уголовной ответственностью. Любители рыбалки и отдыха на природе! Давайте будем взаимно вежливыми и цивилизованными людьми! Пожалуйста, помните, что соблюдение законодательных норм необходимо повсеместно!», - сообщил заместитель директора по охране территории ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» Евгений Буторин.