Дело двух архангельских полицейских, проворовавшихся на службе, направлено в суд

Заместитель прокурора г. Архангельска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших сотрудников полиции г. Архангельска, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 286 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета, превышение должностных полномочий).
Согласно предъявленному обвинению один из участковых уполномоченных полиции 30.08.2021 выехал по сообщению о смерти архангелогородца, где изъял личные вещи, в том числе банковскую карту и мобильный телефон потерпевшего, при этом не составил протокол осмотра места происшествия, опись изъятого имущества, после чего доставил их в служебный кабинет.
В этот же день участковый уполномоченный полиции совместно со своим коллегой, используя банковскую карту и мобильный телефон потерпевшего, поменяв пароль к приложению онлайн-банка, осуществили перевод денежных средств в сумме 19 000 руб. с банковского счета умершего на банковский счет жены одного из обвиняемых, не осведомленной об их преступных намерениях.
После того, как половина похищенных денег была снята с банковского счета, действия обвиняемых пресечены сотрудниками собственной безопасности органов внутренних дел.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г.Архангельска для рассмотрения по существу.
Один из обвиняемых вину в совершении инкриминируемых преступлений признал частично, при этом, добровольно возместил имущественный ущерб, второй не признал полностью.