Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Вчера горела Коряжма. Один поджог криминальный

Город бумажников на юге области долгие годы славилась тем, что в нём пожары – явление чрезвычайно редкое. Как-то так повелось, и марку безопасности город держал стойко.

Но в минувшие сутки что-то пошло не так, ведь для Коряжмы два пожара за день, не связанные меж собой – просто нонсенс! Подробности от Службы спасения–112.

Накануне в 6 утра подъезд пятиэтажного дома по ул. Лермонтова был разбужен запахом дыма. Бабушки-пенсионерки пошли на разведку и быстро выяснили, что дым идёт из квартиры неработающего 74 г.р. и регулярно употребляющего горячительные напитки соседа с 3-го этажа. Дверь в его жилище была открыта: замок был выломан, поэтому дверь просто прикрывалась.

- На момент прибытия хозяин уже был на ногах и, по всей видимости, уже получил от бабушек порцию вразумления, - рассказал командир отделения 33-й пожарной части Артём ЯЦЕНКО. – В комнате тлел диван – классический случай засыпания с сигаретой.

Пожарные не стали церемониться с диваном, залили очаг и просто выбросили горелую мебель с балкона.  Сам горе-курильщик не пострадал, хотя и выглядел от всего случившегося помятым. Пожарные провели вентиляцию подъезда и уже в 06.20 закончили свою работу. А вот у неработающего виновника пожара работы, по идее, должно прибавиться: квартира от дыма закоптилась. Для начала придётся взять в руки ведро с тряпкой и оттирать копоть со всех поверхностей. А что касается ремонта, то достаточно посмотреть на цены в хозяйственных магазинах, чтобы понять: пожар, даже самый незначительный, в наше время – настоящее разорение.

Кстати, о хозяйственных магазинах! Сегодня в Коряжме в 03.28 неизвестные учинили пожар в хозяйственном павильоне «Вкусный магазин» по ул. Советской. Огнеборцы сумели остановить распространение пожара на ранней стадии,  но, опять же, весь товар, стеллажи, стены и потолок оказались закопчены. По факту пожара ведётся расследование, но уже сейчас основная версия произошедшего глубокой ночью – это поджог.  

16 март 11:27 | : Происшествия

Главные новости


На ЦОСК после реконструкции введен в эксплуатацию третий вторичный отстойник
О милых дамах в шутку и всерьёз

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (193)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20