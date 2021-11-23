Вчера горела Коряжма. Один поджог криминальный

Город бумажников на юге области долгие годы славилась тем, что в нём пожары – явление чрезвычайно редкое. Как-то так повелось, и марку безопасности город держал стойко.
Но в минувшие сутки что-то пошло не так, ведь для Коряжмы два пожара за день, не связанные меж собой – просто нонсенс! Подробности от Службы спасения–112.
Накануне в 6 утра подъезд пятиэтажного дома по ул. Лермонтова был разбужен запахом дыма. Бабушки-пенсионерки пошли на разведку и быстро выяснили, что дым идёт из квартиры неработающего 74 г.р. и регулярно употребляющего горячительные напитки соседа с 3-го этажа. Дверь в его жилище была открыта: замок был выломан, поэтому дверь просто прикрывалась.
- На момент прибытия хозяин уже был на ногах и, по всей видимости, уже получил от бабушек порцию вразумления, - рассказал командир отделения 33-й пожарной части Артём ЯЦЕНКО. – В комнате тлел диван – классический случай засыпания с сигаретой.
Пожарные не стали церемониться с диваном, залили очаг и просто выбросили горелую мебель с балкона. Сам горе-курильщик не пострадал, хотя и выглядел от всего случившегося помятым. Пожарные провели вентиляцию подъезда и уже в 06.20 закончили свою работу. А вот у неработающего виновника пожара работы, по идее, должно прибавиться: квартира от дыма закоптилась. Для начала придётся взять в руки ведро с тряпкой и оттирать копоть со всех поверхностей. А что касается ремонта, то достаточно посмотреть на цены в хозяйственных магазинах, чтобы понять: пожар, даже самый незначительный, в наше время – настоящее разорение.
Кстати, о хозяйственных магазинах! Сегодня в Коряжме в 03.28 неизвестные учинили пожар в хозяйственном павильоне «Вкусный магазин» по ул. Советской. Огнеборцы сумели остановить распространение пожара на ранней стадии, но, опять же, весь товар, стеллажи, стены и потолок оказались закопчены. По факту пожара ведётся расследование, но уже сейчас основная версия произошедшего глубокой ночью – это поджог.