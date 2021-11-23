В Архангельске безработный хитрован украл деньги микрофинансовой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 29-летнего безработного архангелогородца в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования), ч.3 ст.30, п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с банковского счета) и ст.158.1 УК РФ (мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение).
По версии следствия, в 2021 году обвиняемый предоставил микрокредитной организации недостоверные сведения о своем месте работы и о суммах своего дохода, похитив более 3 тысяч рублей. Он же воспользовался найденной у магазина банковской картой, при помощи которой бесконтактным способом оплатил покупки на сумму более 1700 рублей, намереваясь похитить оставшиеся на карте денежные средства, но карту заблокировали. В текущем году он похитил из продуктового магазина 20 банок тушенки, причинив ущерб на сумму более 2 тысяч рублей.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что понимал, что ему не выдадут кредит, если он скажет, что является безработным, поэтому он придумал место работы и указал место жительства в аварийном доме, в котором никто не живет. Чужой банковской картой оплатил продукты, вино и алкоголь, а консервы решил похитить, положив в магазине в рюкзак, чтобы потом перепродать и немного заработать.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.