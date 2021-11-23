В деревне Верхнетоемского района неблагодарный гость забил хозяина палкой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 47-летнему жителю Верхнетоемского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что в ночь на 9 марта 2022 года в частном доме в деревне Кондратовская Верхнетоемского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов деревянной палкой по голове 60-летнему хозяину жилища. От полученной травмы головы пострадавший скончался на месте преступления.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ходе ссоры, возникшей с потерпевшим в процессе разговоров о жизни, он на веранде дома взял деревянную палку (брусок) и нанес ей несколько ударов по голове хозяину дома, после чего лег спать. Утром обнаружил, что пострадавший не подает признаков жизни. Пришел к соседям, рассказал им о произошедшем, а те вызвали сотрудников полиции. В содеянном раскаивается, в момент нанесения ударов был нетрезв, поэтому не задумывался о последствиях.
На период следствия в отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.