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В деревне Верхнетоемского района неблагодарный гость забил хозяина палкой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 47-летнему жителю Верхнетоемского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что в ночь на 9 марта 2022 года в частном доме в деревне Кондратовская Верхнетоемского района обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес несколько ударов деревянной палкой по голове 60-летнему хозяину жилища. От полученной травмы головы пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ходе ссоры, возникшей с потерпевшим в процессе разговоров о жизни, он на веранде дома взял деревянную палку (брусок) и нанес ей несколько ударов по голове хозяину дома, после чего лег спать. Утром обнаружил, что пострадавший не подает признаков жизни. Пришел к соседям, рассказал им о произошедшем, а те вызвали сотрудников полиции. В содеянном раскаивается, в момент нанесения ударов был нетрезв, поэтому не задумывался о последствиях.

На период следствия в отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

16 март 08:55 | : Происшествия

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