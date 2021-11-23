Карельский огнеметчик, промахнувшийся в Пеункова, предстанет перед судом

Расследование преступлений прошлых лет является приоритетным направлением деятельности следственных органов, при этом о реализации принципа неотвратимости наказания и восстановлении социальной справедливости можно говорить лишь при привлечении к ответственности всех соучастников преступления.
Благодаря работе следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу перед судом предстанет 42-летний житель Республики Карелия, который 4 октября 2005 года с целью физического устранения депутата Приморского района - предпринимателя Алексея Пеункова произвел выстрел из реактивного пехотного огнемета «РПО-А» в оконный проем офисного помещения, расположенного по улице Дачной в городе Архангельске. По счастливой случайности никто не пострадал, так как Пеунков и пятеро его знакомых в указанный момент перешли в другое помещение своего офиса, отгороженное несущими стенами кирпичной кладки. Учитывая, что в помещении офиса в момент совершения покушения находились другие лица, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, пп. «а, е» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство шести лиц, совершённое общеопасным способом).
Указанное преступление не удалось раскрыть по горячим следам, что было обусловлено его заказным характером, а также личностями фигурантов, имеющих устойчивие криминальные установки.
Следователями межрегиональной следственной группы, созданной заместителем Председателя СК России Александром Клаусом, во взаимодействии со следователями-криминалистами отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу (с дислокацией в городе Санкт-Петербург) управления криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, сотрудниками УФСИН, РУФСБ и уголовного розыска УМВД России по Архангельской области на территории нескольких субъектов Российской Федерации выполнен большой объем следственно-оперативных мероприятий, в результате чего установлены исполнитель и пособник совершённого покушения.
В ходе допросов обвиняемый и пособник указанного преступления признали свою вину и пояснили следователю, что согласились помочь устранить Пеункова, который мешал вести бизнес заказчикам преступления, по личным мотивам. Первоначально планировалось устранить предпринимателя при помощи самодельного взрывного устройства с пультом дистанционного управления, заложенного в выемку в грунте при входе в офис его бизнес-партнёров. В последующем приняли решение об использовании реактивного пехотного огнемета «РПО-А».
Кроме того, в последующем и сам Пеунков был осужден к длительному лишению свободы за организацию убийств двух предпринимателей, а также за организацию и участие в преступном сообществе с целью совершения тяжких преступлений, направленных на монополизацию рынка строительного песка.
Следствием собрано достаточно доказательств вины исполнителя, уголовное дело в отношении него с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении лица, оказавшего содействие в совершении расследуемого преступления, уже рассматривается судом. При этом работа по установлению всех лиц, причастных к совершению указанного преступления, будет продолжена.