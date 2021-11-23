Северодвинец чуть не убил брата своей пассии за вмешательство в личную жизнь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 29 декабря 2021 года вечером в квартире дома по переулку Русановский в городе Северодвинске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни после произошедшего конфликта, нанес не менее двух ударов ножом в область тела 24-летнему знакомому. Благодаря тому, что потерпевшему удалось скрыться и ему своевременно оказали медицинскую помощь, он остался жив.
Он пояснил следователю, что применил к потерпевшему насилие, так как он вмешался в его конфликт с сожительницей, которая приходится тому сестрой. После словесного конфликта он ударил потерпевшего ножом. Убивать его не хотел.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.