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В Северодвинске прeсекли драку пенсионера с молодыми хулиганами

Наряду Северодвинского филиала вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся в непосредственной близости с местом предполагаемого происшествия, около 23 часов вечера поступило указание дежурного проверить информацию о драке на улице Коновалова.

Прибыв на место, автопатруль Росгвардии предотвратил потасовку между пожилым жильцом дома и группой молодых людей из арендуемой квартиры, которая возникла на фоне нарушения последними тишины и покоя граждан. В результате конфликта, переросшего в рукоприкладство, пострадал мужчина 1961 года рождения.

В ходе разбирательства сотрудники Росгвардии установили и задержали зачинщика драки. Для составления административного протокола его доставили в отдел полиции, остальных участников инцидента отпустили после профилактической беседы. Потерпевший от медицинской помощи отказался.

Известно, что 21-летний юноша неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов: трижды привлекался к административной ответственности и четыре раза – к уголовной, в том числе за мошенничество и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

12 март 17:41 | : Происшествия

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