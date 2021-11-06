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Полиция Архангельска разыскивает личность, ворующую в магазинах

Сотрудниками УМВД России по городу Архангельску устанавливается личность гражданина, который может быть причастен к совершению кражи.

29 января 2022 года в дневное время неустановленное лицо, воспользовавшись найденной банковской картой, совершило покупки в различных магазинах города.

Сотрудниками полиции установлено, что к совершению данного преступления может быть причастен мужчина, попавший в объектив камер видеонаблюдения. На записи видно, как в одном из магазинов города разыскиваемый воспользовался для оплаты покупок предположительно найденной банковской картой.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении данного гражданина, просим сообщить информацию по телефонам: 8 (8182) 63-22-33, 63-22-47 или 02.

 

11 март 12:03 | : Происшествия

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