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В Плесецком районе обнаружен труп на мусорной свалке

9 марта 2022 года утром на полигоне твердых бытовых отходов в городе Мирный обнаружено связанное тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 33-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 35-летний знакомый убитого.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вечером 6 марта 2022 года вместе с потерпевшим употребляли спиртные напитки в гостях у его сожительницы в городе Мирный. Из-за того, что гость стал оказывать знаки внимания его сожительнице, он разозлился и ударил того кулаком по лицу. Через некоторое время обнаружил, что потерпевший не подает признаков жизни. Завернул его тело в плед и сбросил в мусорный контейнер, стоящий у дома. В содеянном раскаивается.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

11 март 11:33 | : Происшествия

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