Деревенский детектив. В Верхнетоемском районе сосед забил соседа палкой

9 марта 2022 года утром в частном доме в деревне Кондратовская Верхнетоемского района обнаружено тело 60-летнего местного жителя. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 47-летний хозяин дома, в котором обнаружено тело убитого.
От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что потерпевший у него в гостях употреблял спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора в процессе разговоров о жизни, и потерпевший его ударил первым. Возмутившись поведением гостя, он нанес ему несколько ударов деревянной палкой по голове, после чего лег спать. Утром обнаружил, что пострадавший не подает признаков жизни. Пришел к соседям, рассказал им о произошедшем, а те вызвали сотрудников полиции. В содеянном раскаивается, убивать гостя не хотел.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.