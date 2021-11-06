Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Деревенский детектив. В Верхнетоемском районе сосед забил соседа палкой

9 марта 2022 года утром в частном доме в деревне Кондратовская Верхнетоемского района обнаружено тело 60-летнего местного жителя. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан 47-летний хозяин дома, в котором обнаружено тело убитого.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса он пояснил следователю, что потерпевший у него в гостях употреблял спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора в процессе разговоров о жизни, и потерпевший его ударил первым. Возмутившись поведением гостя, он нанес ему несколько ударов деревянной палкой по голове, после чего лег спать. Утром обнаружил, что пострадавший не подает признаков жизни. Пришел к соседям, рассказал им о произошедшем, а те вызвали сотрудников полиции. В содеянном раскаивается, убивать гостя не хотел.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

11 март 08:53 | : Происшествия

Главные новости


Великий пост: традиции, запреты и рецепты
Культурная жизнь Архангельска еще теплится. И другие вести из Северной области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2022 (137)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (324)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)


Деньги


все материалы
«    Март 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20