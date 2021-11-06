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В Устьянском районе хозяин дома тюкнул гостя топором по темечку

6 марта 2022 года вечером в частном доме в деревне Шеломенская Устьянского района обнаружено тело ранее судимого 48-летнего местного жителя. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против личности 62-летний хозяин дома, в котором обнаружено тело убитого.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что в ночь на 5 марта 2022 года вместе с потерпевшим у него в гостях употребляли спиртные напитки. Между ними произошла ссора из-за разговоров о колонии, в которой вместе отбывали наказание. Якобы потерпевший его ударил первый, поэтому он ударил его обухом топора по голове. Затем завернул тело гостя в мешковину и отнес на поветь. 6 марта в гостях у соседа употреблял спиртные напитки и обратился к нему с просьбой- помочь вывезти тело в лес. В содеянном раскаивается.

Местный житель убедился, что на повети действительно спрятано тело, и по телефону сообщил о преступлении участковому уполномоченному полиции. Прибывавшая в частный дом следственно-оперативная группа обнаружила тело убитого и задержала подозреваемого.

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы.

10 март 10:31 | : Происшествия

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