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Архангелогородец считает, что реабилитировал фашизм по недомыслию

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего жителя областного центра в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 и ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений, связанных с защитой Отечества, совершенные с использованием сети Интернет).

Следствием установлено, что в 2021 году пользователь сети Интернет в преддверии празднования «Дня Победы» разместил в одной из социальных сетей записи и комментарии, содержащие признаки явного неуважения к обществу в связи памятной датой России, связанной с защитой Отечества и проводимыми праздничными мероприятиями, а также разместил заведомо ложные сведения о развязывании Советским Союзом Второй Мировой войны и наличии союзнических отношений между СССР и Германией.

Преступление выявлено сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства и работы подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для дела.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что размещал записи и комментарии, но умысла на реабилитацию нацизма не имел.

Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу г.Архангельск Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

10 март 08:52 | : Происшествия

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