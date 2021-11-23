Учителю Агафонову, сжегшему рыбацкую избу с людьми, грозит пожизненное

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 42-летнего жителя посёлка Пертоминск в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью), ч.3 ст. 30, п. «а, д» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство семи лиц, совершенное с особой жестокостью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).
Напомним, что 28 марта 2021 года ранним утром в рыбацкой избе у озера Красное в Приморском районе произошел пожар, в результате которого погиб 37-летний житель поселка села Ненокса. При этом трое пострадавших с ожогами и другими травмами бортом санавиации были эвакуированы в Архангельскую областную больницу, у одного из них зафиксированы ножевые ранения. Через несколько месяцев от полученных травм еще один пострадавший скончался в медицинском учреждении.
В ходе следственно- оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России «Приморский», установлено, что пожар произошел в результате поджога, которому предшествовал конфликт с местным жителем.
Следствием установлено, что семеро мужчин из города Северодвинска прибыли на рыбалку и остановились в рыбацкой избе у озера Красное. В процессе ловли рыбы к ним подошли обвиняемый с братом и пригласили их вечером в гости в другую избу у озера Лобаново для совместного употребления спиртных напитков. Трое из северодвинцев приняли приглашение. Ночью обвиняемый на почве личной неприязни к чужакам причинил двум гостям ножевые ранения, но они оказали активное сопротивление, ударили обвиняемого, после чего вернулись в рыбацкую избу на озере Красное, где оказали одному из раненых медицинскую помощь и легли спать. Второй потерпевший уехал из избы. Ранним утром шестеро находившихся в избе лиц проснулись от того, что она горела снаружи, при этом входная дверь была заперта. Благодаря тому, что пяти мужчинам удалось выбить входную дверь и выбраться из горящего сооружения, преступный умысел, направленный на убийство семи рыбаков, не был доведен до конца по не зависящим от обвиняемого обстоятельствам. Один из находившихся в избе мужчин выбраться не смог и скончался на месте происшествия, второй- от ожогов и полученных травм скончался в больнице. В результате уничтожения личных вещей потерпевших им причинен ущерб на общую сумму более 170 тысяч рублей.
В ходе допроса обвиняемый отказался высказать свое отношение к предъявленному обвинению. В ходе допроса в качестве подозреваемого он признал свою вину частично и пояснил следователю, что в нетрезвом состоянии у него произошел конфликт с приехавшими на рыбалку мужчинами, которые его избили. Из чувства мести он решил поджечь избу, в которой те находились. При помощи бензина и тряпок он устроил поджог, предварительно заперев входную дверь, и скрылся с места преступления. Наступления их смерти не желал, так как полагал, что они смогут выбраться через окно. В содеянном раскаивается.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.