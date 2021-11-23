В Котласском районе пенсионер-пешеход попал под американский автомобиль

8 марта около 12:30 в полицию поступила информация о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на перекрестке улиц Ульянова и Театральной в поселке Вычегодский.
По предварительным данным, мужчина 1984 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Ford», совершил наезд на пенсионера 1929 года рождения, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеход был госпитализирован. В отношении рулевого составлены административные протоколы по статье 12.24 КоАП РФ (Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего) и статье 12.18 КоАП РФ (невыполнение водителями требование ПДД уступить дорогу пешеходам).
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.