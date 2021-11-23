Прокуратура Вельского района вступилась за бездомного сироту

Прокуратурой Вельского района по обращению гражданина проведена проверка исполнения органами местного самоуправления законодательства в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В ходе проверки установлено, что органами местного самоуправления сироте незаконно отказано во включении в список лиц, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым помещением. Отказ мотивирован формальным несоблюдением требований Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», согласно которому соответствующее заявление должно быть подано гражданином до достижения возраста 23 лет.
При этом органами местного самоуправления не принят во внимание тот факт, что заявитель в период до достижения указанного возраста длительное время проживал в психоневрологическом интернате и самостоятельно реализовать право на получение жилого помещения не мог.
Внесенное прокурором района представление главе районной администрации отклонено, что послужило основанием для направления искового заявления в суд.
Решением Вельского районного суда исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, на районную администрацию возложена обязанность включить гражданина в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, и предоставить ему благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда.
В настоящее время судебное решение вступило в законную силу. Заявитель включен в список лиц, подлежащих обеспечению жильем. Органами местного самоуправления ведется работа по приобретению и предоставлению гражданину жилого помещения.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.