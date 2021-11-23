Убийца северодвинского юноши признан невменяемым

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершены следственные действия по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя города Северодвинска, который уличен в общественно опасном деянии, предусмотренном ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Напомним, что 10 сентября 2021 года вечером скончался 17-летний юноша, которого с множественными ножевыми ранениями обнаружили недалеко у моста по улице Лебедева в городе Северодвинске. Благодаря совместным усилиям указанное преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть. В следственно-оперативную группу вошли опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, Главного управления криминалистики (Криминалистического центра СК России) и сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области.
В отношении фигуранта дела проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила, что в настоящее время он страдает психическим расстройством и по своему психическому состоянию нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.
В ходе общения со следователем он не смог объяснить причину своих действий, так как никакого конфликта с молодым человеком у него не было.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором постановлением направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.