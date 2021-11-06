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Архангелогородец забил бывшего "коллегу" по зоне до смерти

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности, в том числе за убийство,  39-летнего жителя областного центра в совершении преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). 

По версии следствия, в ночь на 8 января 2022 года в квартире дома по улице Лодемская в городе Архангельске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, возникших в ходе конфликта, нанес удары руками по голове 56-летнему мужчине, а после того, как тот ударился головой о край металлической мойки и упал на пол, ударил его рукой и ногой в область груди. Пострадавший скончался через непродолжительное время от тупой закрытой травмы головы, так же у него зафиксированы переломы ребер с разрывом легкого.

 

В ходе допроса обвиняемый частично признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки.  Между ними произошла словесная ссора при обсуждении мест лишения свободы, где они отбывали наказание. Потерпевший его пнул первый, а он ударил его руками по лицу, затем отволок в прихожую и ушел домой. Позже узнал, что пострадавший умер, но наступления его смерти не желал.

 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.  

05 март 09:03 | : Происшествия

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