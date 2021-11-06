Горячий житель холодного Нарья-Мара испинал ногами полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя города Нарьян-Мара, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии следствия, 31 декабря 2021 года вечером участковый уполномоченный полиции УМВД России по Ненецкому автономному округу прибыл в общежитие, расположенное по улице Меньшикова в городе Нарьян-Маре, в связи с обращением местной жительницы о конфликте со знакомым, который в общественном месте в нетрезвом состоянии ее оскорбил. Нарушитель порядка, узнав о документировании представителем власти административного правонарушения, пришел в комнату заявительницы. Участковый представился подозреваемому и предъявил служебное удостоверение. Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался вырвать удостоверение из рук, от чего жетон полицейского, находившийся в удостоверении, упал на пол. Затем он толкнул полицейского руками в область груди, а когда тот наклонился, чтобы поднять жетон, пнул его ногой в область живота, причинив своими действиями физическую боль. Противоправные действия подозреваемого пресекли и доставили в отдел полиции для разбирательства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.
В ходе допроса подозреваемый свою вину не признал и пояснил, что действительно между ним и знакомой, которая заявила о беременности от него, произошел конфликт. Когда для разбирательства прибыл участковый, то он его не толкал и физическую силу к нему не применял.