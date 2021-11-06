Полицейские, крышевавшие проституток в Архангельске, отправились в места не столь отдаленные

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г.Архангельска от 07.12.2021, которым осуждены бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по г. Архангельску и его знакомый 46-летний житель г. Архангельска за совершение девяти преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег в значительном, крупном и особо крупном размерах за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное организованной группой), 33-летний житель г. Архангельска за совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в крупном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя).
Как установлено судом, бывший оперуполномоченный отдела уголовного розыска УМВД России по г. Архангельску, действуя в составе организованной группы со своим знакомым 46-летним жителем г. Архангельска, с сентября 2012 г. по ноябрь 2017 г. лично и через посредника 33-летнего жителя г. Архангельска получал взятки в виде денег на общую сумму около 5 млн руб. от лиц, организовавших занятие иными лицами проституцией в г. Архангельске, за непринятие мер по пресечению их противоправной деятельности и предоставление им конфиденциальной служебной информации о времени планируемых к проведению розыскных и профилактических мероприятий.
33-летний житель г. Архангельска после задержания в ноябре 2017 г. сотрудниками правоохранительных органов бывшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УМВД России по г. Архангельску и его знакомого – 46-летнего жителя г. Архангельска под надуманным предлогом передачи взяток другому работнику полиции вплоть до февраля 2018 г. продолжал, в том числе через посредника 35-летнего жителя г. Архангельска, путем обмана получать денежные средства от лиц, организовавших занятие иными лицами проституцией, похитив таким образом не менее 216 тыс. руб.
Приговором суда бывшему сотруднику УМВД России по Архангельской области по совокупности преступлений назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его знакомому 46-летнему жителю областного центра по совокупности преступлений и приговоров – в виде 8 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, 33-летнему жителю областного центра – в виде штрафа в размере 1 800 000 руб.
Апелляционные жалобы стороны защиты с доводами о невиновности, суровости назначенного наказания судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда оставила без удовлетворения.