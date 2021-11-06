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Убийство в селе Карпогоры: меньше надо пить, мужики

13 февраля 2022 года утром у жилого многоквартирного дома в селе Карпогоры обнаружено тело 36-летнего мужчины со следами побоев. В ходе судебно- медицинского исследования установлено, что его смерть наступила в результате травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в избиении задержан ранее неоднократно судимый за преступления против личности и собственности 32-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что потерпевший у него в гостях в съемной квартире употреблял спиртные напитки. Он указал потерпевшему, что тот неправильно топил котел в помещении, в котором они подрабатывали на разборе металлолома. Между ними произошел конфликт, в ходе которого он ударил коллегу рукой по лицу, а также нанёс удары деревянным стулом по голове. Потом вытащил тело гостя на улицу и оставил у многоквартирного дома.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

04 март 08:55 | : Происшествия

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