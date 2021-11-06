В Архангельске задержан котлошанин, ограбивший магазин

24 февраля в полицию Архангельска поступило сообщение от продавцов магазина, расположенного на улице Кирпичный завод в Цигломенском округе.
По словам женщин, в вечернее время в торговое помещение зашел неизвестный мужчина. Угрожая одной из сотрудниц, он потребовал передать ему денежные средства. Женщина отказалась, после чего злоумышленник нанес ей несколько ударов.
Продавец сумела вырваться и выбежать в соседний отдел за помощью. В это время злоумышленник похитил из кассового аппарата более пяти тысяч рублей, после чего скрылся. Сотрудницы магазина обратились в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 40-летний житель города Коряжмы. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за кражи, грабеж, разбой и угон.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.