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В Архангельске задержан котлошанин, ограбивший магазин

24 февраля в полицию Архангельска поступило сообщение от продавцов магазина, расположенного на улице Кирпичный завод в Цигломенском округе.

По словам женщин, в вечернее время в торговое помещение зашел неизвестный мужчина. Угрожая одной из сотрудниц, он потребовал передать ему денежные средства. Женщина отказалась, после чего злоумышленник нанес ей несколько ударов.

Продавец сумела вырваться и выбежать в соседний отдел за помощью. В это время злоумышленник похитил из кассового аппарата более пяти тысяч рублей, после чего скрылся. Сотрудницы магазина обратились в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан. Им оказался нигде не работающий 40-летний житель города Коряжмы. Ранее он был неоднократно судим, в том числе за кражи, грабеж, разбой и угон.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

 

03 март 12:05 | : Происшествия

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